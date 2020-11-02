Ученые выяснили, как пахнет смерть

Испытуемым дали понюхать в ходе эксперимента путресцин, аммиак и воду.

Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, что по запаху можно узнать о приближающейся смерти. Предполагается, что перед смертью человек ощущает запах путресцина. Об этом пишет "Ридус".

Так, исследователь из Университета Кента в ходе эксперимента дал испытуемым понюхать путресцин, аммиак и воду. При этом тревога у них возникала, когда они сталкивались с третьим запахом. При этом ранее с этим запахом испытуемые никогда не сталкивались. Ученый Арно Висмар отметил, что когда человек умирает, его тело ломается и в результате высвобождается много запахов, которые начинает чувствовать человек. Одним из запахов является путресцин.

Исследователи выяснили, что у людей часто со смертью ассоциируется запах травы. Они выяснили, что человек имеет древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели, улавливая этот аромат. Причем это может произойти и за год до смерти. По словам ученых, человек подсознательно начинает меняться после появления так называемого "запаха смерти".

При этом ученые отметили, что запах смерти" является не предвестником смерти, а сигналом, говорящим об угрожающей организму опасности. Этот аромат может сигнализировать, что есть повод для тревоги.

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