Ученые выяснили, что черный чай улучшает когнитивные способности

Он помогает решить сложные задачи.

Ученые из Пекинского университета выяснили, что черный чай способен повысить когнитивные способности мозга. Напиток помогает в решении задач, которые нужно выполнить по четким алгоритмам. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что черный чай способен помочь в решении особенно сложных задач. Кроме того, он дает заряд сил. Учёные добавили, что чаще всего у людей, которые регулярно пьют черный чай, есть когнитивное преимущество перед теми, кто этого не делает.

В исследовании приняли участие 100 человек. Воду дали половине испытуемых, а вторая половина участников получила чай.

Выяснилось, что черный чай помогал решать сложные задачи. Однако для решения легких задач употребление черного чая оказалось бессмысленным.

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