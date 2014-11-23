Ученые выяснили, что пряный аромат перца появился благодаря летучим мышам

Летучие мыши являются важными опылителями и разносчиками семян растений в тропиках и пустынях.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что душистый перец развил свой аромат в процессе эволюции, чтобы привлечь внимание летучих мышей. Статья была опубликована в журнале The Royal Society.

Отмечается, что у фруктовых летучих мышей очень хороший нюх. Исследователи выяснили, что перец (Piper spp.) и летучие мыши (Carollia spp.) эволюционировали одновременно на протяжении миллионов лет.

Для того, чтобы это понять, ученые собрали растения перца и извлекли из них химические вещества, которые ответственны за аромат. Таким образом им удалось идентифицировать 249 летучих органических соединений. Причем у каждого вида был свой уникальный букет запахов, но были и общие для пряных растений, в том числе для корицы и гвоздики.

После этого ученые исследовали фекалии трех местных видов фруктовых летучих мышей и выяснили, что все они потребляли довольно много ягод перца. Для подтверждения этого летучим мышам предложили незрелый плод перца и незрелый плод растения, которые обогащен летучими органическими соединения, ответственными за аромат. В результате чаще всего они выбирали второй вариант.

Оказалось, что летучие мыши являются важными опылителями и разносчиками семян растений в тропиках и пустынях. По этой причине перец мог развить пряный аромат, чтобы привлекать летучих мышей.

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