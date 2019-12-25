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Ученые выяснили, что мозг человека способен предсказывать будущее
Сегодня, 11:41
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Ученые выяснили, что мозг человека способен предсказывать будущее

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В исследовании приняли участие 70 человек.

Группа ученых из Дании, Великобритании, а также Канады провела исследование и пришла к выводу, что во врем прослушивания мелодий мозг человека способен предсказывать будущее. Об этом сообщает Naked Science.

Исследователи отметили, что если мелодия обрывается определенным образом, то мозг может самостоятельное ее додумать. В результате воспринимается музыкальное произведение как законченное. По мнению ученых, таким образом человек пытается предсказать будущее. Аналогичные свойства мозг демонстрирует при додумывании сказанных человеку фраз.

В исследовании приняли участие 70 человек. Их разделили на группы. Первая группа слушала Баха. Причем испытуемым разрешили перематывать мелодию и ставить ее на паузу в любой момент. Вторая группа слушала одни и те же мелодии и давала оценку после их окончания на высоких энтропийных нотах.

В результате выяснилось, что испытуемые из первой группы хорошо запомнили отрывки, а вторая группа более цельно воспринимала композиции.

Фото: pixabay

Теги: мозг человека способен предсказывать будущее
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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