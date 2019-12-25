Ученые вырастили из стволовых клеток аналог глаза

Эти структуры можно использовать для изучения процесса формирования глаз.

Биологи вырастили из стволовых клеток миниатюрное подобие глаз и примитивный аналог глаз. Они похожи на органы зрения как человека, так и животных. Статья была опубликована в журнале Cell Stem Cell.

Ученые отмечают, что миниатюрные подобия мозга могут формировать примитивные структуры, которые реагируют на свет и содержащие клетки, присутствующие в органах зрения.

Их можно использовать для изучения связей между глазами и мозгом, а также выработки клеток сетчатки для трансплантации, – рассказал один из авторов исследования.

Предполагается, что данные структуры можно использовать для изучения процесса формирования глаз. С их помощью также можно раскрыть историю эволюции органов зрения. Таким образом, отмечают ученые. Можно получать клетки сетчатки, которые будут пригодны для трансплантации в глаза пациентов для восстановления зрения.

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