Ученые с помощью камеры смартфона научились определять загрязненность воды

В бедных странах тяжело определить качество питьевой воды из-за дороговизны профессиональных инструментов для анализа.

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна научились с помощью камеры смартфона определять уровень загрязненности воды. Причем анализ займет несколько минут. Об этом сообщает портал New Atlas.

Так, приложение для смартфона фиксирует скорость плавания микроорганизмов в воде и на основе этого определяет уровень загрязнения жидкости. Этот метод точен и достаточно дешев. Отмечается, что во многих бедных странах сложно определить уровень загрязненности питьевой воды из-за дороговизны профессиональных инструментов для анализа.

Так, ученые в первую очередь определили скорость плавания организмов в чистой воде, а затем измерили, как скорость уменьшилась из-за, например, антибиотиков и тяжелых металлов, то есть загрязняющих веществ.

Отмечается, что этот метод можно использовать для определения качества воды в том числе в походных условиях.

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