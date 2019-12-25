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Ученые решили проверить живучесть тихоходок и выстрелили ими из пушки
Сегодня, 18:23
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shuwioll

Ученые решили проверить живучесть тихоходок и выстрелили ими из пушки

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Это было необходимо для понимания того, в каких условиях может существовать жизнь в Солнечной системе.

Астробиологи из Кентского университата в Великобритании решили узнать больше о том, в каких условиях может существовать жизнь в Солнечной системе. Для этого они стреляли тихоходками из специальной пушки, сообщается в журнале Astrobiology. 

Дело в том, что тихоходки славятся своей живучестью. Они могут перенести многолетнюю заморозку, жару более 100 градусов, почти полное пересыхание и даже могут выжить в открытом космосе. 

На этот раз ученые накормили и напоили тихоходок, а потом отправили в морозилку на двое суток. Таким образом исследователи отправили их в анабиозное состояние. Затем по несколько тихоходок загружали в нейлоновую "пулю". Этой пулей ученые выстрелили из специальной пушки, которая использует сначала порох, а потом легкий газ (например, водород или гелий), выталкивая снаряд со скоростью до 8 километров в секунду. 

Тихоходками стреляли из пушки со скоростью 1 километр в секунду по песку в вакуумной камере. Выяснилось, что выжить они могут при выстреле со скоростью до 0,8 километрах в секунду. Если скорость будет больше, то их разорвет. 

Ученые предположили, что теоретически тихоходки могут добраться на другие планеты на фрагментах почвы и камней. Эти объекты двигаются со скоростью, которая позволит тихоходкам выжить. 

 

Фото: pixabay 

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Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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