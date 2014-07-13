Ученые открыли новый вид человекообразных обезьян

Накануне международная группа ученых на острове Суматра обнаружила уникальный вид орангутангов, который существенно отличается от ранее известных.

Накануне на острове Суматра международная группа ученых обнаружила уникальный вид орангутангов, которые существенно отличаются от ранее известных.



По словам исследователей, новый вид Pongo tapanuliensis отличается от суматранского Pongo abelii и калимантанского Pongo pygmaeus генотипом и фенотипом. У нового вида орангутангов иначе расположены зубы и построена костная система, также у них совсем другая шерсть.



По предварительной информации, всего в природе насчитывается около 800 особей танапулийских орангутанов. Животные обитают на площади около тысячи квадратных километров на Суматре. Следовательно, только что открытый вид человекообразных обезьян находится под угрозой вымирания.