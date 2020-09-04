Ученые опровергли миф о гибели населения острова Пасхи

Исследователи из Великобритании и США опровергли версию о том, что население острова Пасхи погибло из-за демографического коллапса. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.
Гипотеза об упадке демографии на острове Пасхи была основной долгое время в научном сообществе. Согласно этой версии, в течение сотен лет люди вырубали деревья для того, чтобы строить статуи, а также развивать сельское хозяйство. В результате это привело к гибели цивилизации.
Археологи для исследования использовали метод приближенного байесовского вычисления для оценки численности населения. В результате оказалось, что до 1722 года на острове был стабильный демографический прирост. Однако все изменилось после прихода европейцев. И даже тогда зафиксировали только незначительное сокращение численности жителей острова.
При этом вырубали леса постепенно и это не могло привести к эрозии.
Фото: pixabay
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