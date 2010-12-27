Эксперты назвали продукты, проливающие жизнь

Ими оказались самые просты продукты.

Эксперты назвали продукты, продлевающие жизнь. Об этом сообщают " Аргументы и факты".

По мнению ученых, большую роль для долголетиях играет зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов в организме. Также полезны финики, которые стабилизирует психику и улучшает настроение, и облепиха, в которой содержится много витамина А.

Помимо этого, эксперты рекомендуют кушать чернику и помидоры. В первой содержатся антоцианы противоборствующие опухолям, а вторые помогают организму бороться с перееданием и набором веса. Также диетологи советуют пить кисломолочные продукты.

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