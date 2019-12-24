Учёные: музыка стала универсальным языком цивилизации

Даже если человек никогда не слышал, то он без труда сможет угадать её смысл.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что учёные проанализировали музыкальные композиции из разных стран. Об этом сообщает журнал Science.

Известно, что американские специалисты собрали и проанализировали данные о колыбельных 86 различных культур. Выяснилось, что основа песен во всём мире почти одинаковая. По словам специалистов, даже если человек никогда не слышал, то он без труда все равно угадает её смысл.

Самые часто встречающиеся композиции— песни о любви и танцевальная музыка.

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