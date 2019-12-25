Ученые нашли клетки, которые отвечают за тягу человека к спиртному

Эксперименты проводились на крысах.

Учены из Университета Линчепинга провели исследование и нашли в головном мозге группу нервных клеток, которые отвечают за тягу человека к спиртному. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Эксперименты проводились на крысах, которые склонны к компульсивному употреблению алкоголя. Для того, чтобы получить небольшую долю алкоголя крысам предлагали нажать рычаг. После этого условия изменились. Так, крысы после нажатия на рычаг получали удар током. После этого большинство животных упражнение перестали выполнять, но треть из них это делать продолжали.

В результате ученые провели анализ мозговой деятельности грызунов и обнаружили в миндалевидном теле их мозга сеть PKCδ-положительных нервных клеток. Они проявляли активность перед тем, как крысы нажимали на рычаг. Эта группа клеток и отвечает за умение остановиться и неспособность сделать это.

Фото: pixabay