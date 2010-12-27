Исследователи из СПбГУ обнаружили ген, отвечающий за дружелюбие лисиц

Оказалось, что за покладистый характер отвечает мутация в гене SorCS1.

Группа российских и зарубежных ученых, в число которых вошли исследователи из СПбГУ, попыталась объяснить знаменитый эксперимент Дмитрия Беляева по одомашниванию чернобурых лисиц. Для этого они расшифровали геном домашних и диких животных и выяснили, какой именно ген отвечает за дружелюбие. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

В середине прошлого века академик Дмитрий Беляев провел эксперимент по одомашниванию чернобурых лисиц. Ученый просовывал в клетку с животными руку в специальной перчатке и следил за их поведением. В результате он отобрал несколько самых спокойных лисиц и скрестил их между собой. Таким образом специалисту удалось создать целую популяцию домашних хищников.

Сегодня международной группе ученых удалось объяснить этот эксперимент с точки зрения генетики. Для этого специалисты секвенировали ДНК ручных, агрессивных и обычных особей. В результате они выделили 103 фрагмента ДНК и выяснили, что за покладистый характер отвечает мутация в гене SorCS1. Однако мутации в этом же гене только на других участках приводят к агрессии животного.

Ранее ученые показали невероятное видео жизни ДНК.

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