Внутреннее кольцо КАДа застыло в 4-х километровой пробке

На внутреннем кольце КАДа собралась 6-ми бальная пробка. Водители сообщают, что причиной растянувшейся цепочки из машин стала непредвиденная авария на дороге. Около съезда к Мурино произошло ДТП.
Согласно сервису “Яндекс. Пробки”, автовладельцам придется отстоять около 4-х километров на данном участке. Скорость движения там не превышает 7 километров в час. Специалисты отмечают, что ситуация ухудшается. Через несколько часов обещают транспортный затор в 7-8 баллов.
Напомним, что утром из-за поломки светофора во Фрунзенском районе практически парализовано движение по Бухарестской улице.