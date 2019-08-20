Участниками ДТП в Комарово стали пять автомобилей

Авария произошла около пешеходного перехода.

Утром 20 августа в Комарово произошло массовое ДТП, по предварительным данным, все остались живы. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия инцидента на видео.

По одной из версий, человек переход дорогу по "зебре", одна из легковушек резко затормозила, чтобы пропустить пешехода. Другой автомобиль, который следовал за ней, решил проскочить между авто и встречным транспортным средством. Две из пяти машин получили серьезные повреждения, о состоянии водителей не сообщается. Одним из участников аварии стал грузовик.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный мужчина во время задержания пытался ударить сотрудника полиции.

Видео: Piter.TV