Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Участника украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыгу приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "РИА Новости".

Приговор обвиняемому вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Мужчину обвиняли в подрыве моста в ЛНР, в результате которого погибли люди, и участии в незаконном вооруженном формировании. Он был задержан в апреле 2022 года при попытке въехать в России в потоке беженцев. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Отмечается, что Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов.

Ранее мы сообщали, что суд назначил 14 лет нацгвардейцу Украины, выстрелившему из гранатомета по жителю Рубежного.

Видео: Telegram / Don Mash

* - запрещенная на территории РФ экстремистская организация.