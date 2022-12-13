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Убытки Петербурга от ухода зарубежных автомобильных компаний превысили 2 млрд рублей
Сегодня, 10:11
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Убытки Петербурга от ухода зарубежных автомобильных компаний превысили 2 млрд рублей

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В текущем году в Смольном прогнозируют, что показатель будет расти.

Убытки бюджета Петербурга от ухода зарубежных автомобильных компаний превысили 2 млрд рублей в 2022 году. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник отметил, что ещё 2 года назад 25 предприятий автомобильного кластера приносили в городскую казну 6 млрд рублей. Затем показатель снизился до 3,7 млрд рублей.

Тем не менее, ожидается, что по итогам текущего года бюджет будет постепенно восстанавливаться, а регион начнёт возвращаться к финансовой устойчивости.

Ранее мы сообщили о том, что завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу.

Фото: Piter.TV

Теги: автопром, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кузнецова Ольга
Сегодня 11:15

Надо не ТЦ на местах заводов строить, а заводы радиоэлектроники и другие! Население разрослось, а рабочих мест всё меньше! Да еще какой-то автопром забугорный тут загибается. 

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