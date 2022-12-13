Убытки Петербурга от ухода зарубежных автомобильных компаний превысили 2 млрд рублей

В текущем году в Смольном прогнозируют, что показатель будет расти.

Убытки бюджета Петербурга от ухода зарубежных автомобильных компаний превысили 2 млрд рублей в 2022 году. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник отметил, что ещё 2 года назад 25 предприятий автомобильного кластера приносили в городскую казну 6 млрд рублей. Затем показатель снизился до 3,7 млрд рублей.

Тем не менее, ожидается, что по итогам текущего года бюджет будет постепенно восстанавливаться, а регион начнёт возвращаться к финансовой устойчивости.

Ранее мы сообщили о том, что завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу.

Фото: Piter.TV