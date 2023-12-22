Убытки "Автозавода Санкт-Петербург" за 2023 год составили 13,7 млрд рублей

В январе 2024 года было объявлено, что на заводе будут производиться несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite.

Автозавод "Санкт-Петербург" (бывший Nissan) в 2023 году понёс убыток в размере 13,7 млрд рублей, согласно отчёту об убытках и прибылях предприятия.

Выручка предприятия сократилась до 3,7 млрд рублей, в то время как в 2022 году составляла 36,7 млрд рублей. Производство на заводе было остановлено весной 2022 года, а затем осенью того же года завод, вместе с другими активами Nissan в России, был передан Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

Планировалось, что на площадке будут выпускаться кроссоверы и седаны совместно с китайским партнёром, но в конечном итоге полноценное производство не удалось осуществить. Было выпущено только несколько автомобилей Lada X-Cross 5.

В январе 2024 года было объявлено, что на заводе будут производиться несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite.

Ранее мы сообщили о том, что суд отказал в иске поставщику комплектующих к бывшему заводу Hyundai.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)