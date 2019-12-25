Подозреваемым в похищении и убийстве петербургского студента в 2009 году вынесен приговор

На троих фигуранткам дела дали 23 года колонии строгого режима.

В четверг, 11 августа, суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о похищении и убийстве студента Евгения Лосевского в 2009 году. Троим мужчинам назначили 12, 6 и 5 лет колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно материалам дела, студент был понижен после проводов товарища в армию. Возвращаясь домой, случайно задел зеркало машины с убийцами.

Мужчины удалили жертву в автомобиль, вывезли его на территорию совхоза Детскосельский в Шушарах и избили. Когда юноша перестал подавать признаки жизни, его тело спрятали.

Ранее мы сообщили о том, что суд арестовал мужчину, утопившего в реке Монастырка девушку.

Фото: Piter.TV