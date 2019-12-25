  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подозреваемым в похищении и убийстве петербургского студента в 2009 году вынесен приговор
Сегодня, 10:24
82
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемым в похищении и убийстве петербургского студента в 2009 году вынесен приговор

0 0

На троих фигуранткам дела дали 23 года колонии строгого режима.

В четверг, 11 августа, суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о похищении и убийстве студента Евгения Лосевского в 2009 году. Троим мужчинам назначили 12, 6 и 5 лет колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно материалам дела, студент был понижен после проводов товарища в армию. Возвращаясь домой, случайно задел зеркало машины с убийцами. 

Мужчины удалили жертву в автомобиль, вывезли его на территорию совхоза Детскосельский в Шушарах и избили. Когда юноша перестал подавать признаки жизни, его тело спрятали. 

Ранее мы сообщили о том, что суд арестовал мужчину, утопившего в реке Монастырка девушку.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург, судебные разбирательства, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии