Суд арестовал мужчину, утопившего в реке Монастырка девушку

Мужчина признал вину и не возражал против меры.

В среду, 10 августа, Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Ф., обвиняемого по статье об убийстве. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что 8 августа мужчина умышленно толкнул женщину в спину, а когда та упала в реку Монастырка, обхватил ее шею и утопил. Мужчина признал вину и не возражал против меры. Его оставят под стражей до 7 октября.

Пока суд находился в совещательной комнате, Филимонов не молчал и отвлекал аппарат суда разговорами о ядерной войне. "Буквально 4 месяца и все", – поделился Илья с присутствующими. отметили в сообщении

Ранее стало известно, что 28-летний Илья Ф. с 2019 года страдает "головой" и душой.

Фото: Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Петербурга