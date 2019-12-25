Безработный зарезал женщину у дома на улице Софьи Ковалевской

На теле погибшей обнаружили множественные колото-резаные ранения грудной клетки.

Вечером 15 ноября в Петербурге задержали безработного мужчину, которого подозревают в убийстве женщины 1979 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело женщины нашли 7 ноября у дома №11/1 на улице Софьи Ковалевской. У нее были множественные колото-резаные ранения грудной клетки.

Подозреваемого задержали спустя неделю в квартире на улице Руставели. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Мужчину поместили в изолятор временно содержания.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец в ходе ссоры убил сожителя матери солевой лампой.

Фото: Piter.TV