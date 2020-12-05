Петербурженка убила сожителя во время пьяной ссоры в квартире на Ветеранов

Труп мужчины обнаружили на лестничной площадке между 2 и 3 этажами.

В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства мужчины в квартире на проспекте Ветеранов. Его тело обнаружили на лестничной площадке между 2 и 3 этажами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В ходе выезда было установлено, что мужчину убила 23-летняя сожительница во время конфликта, возникшего после совместного распития спиртного. Девушка ударила оппонента ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали "по горячим следам". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что завершено расследование дела об убийстве студента на Невском проспекте.

Фото: pixabay.com