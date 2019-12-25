Житель Ленобласти задушил знакомую во время застолья в квартире на Бухарестской

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В среду, 17 ноября, в Петербурге задержали 39-летнего безработного мужчину по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп 38-летней женщины с гематомами шеи, лица, рук нашли в квартире на Бухарестской улице. По версии следствия, погибшая распивала спиртное с подозреваемым. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина руками задушил свою собутыльницу. От полученных травм она скончалась на месте преступления.

Из квартиры изъяли следы пальцев рук, следы обуви, 4 окурка, замок от входящей двери, смывы с веществом бурого цвета, постельное белье, цепочку, утеплитель оконный с пятнами бурого цвета, футболку, полотенце.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами на шее и руках.

Фото: Piter.TV