Житель посёлка Цвылево убил собутыльника, вонзив ему нож в шею

Мужчину задержали на месте, возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 4 сентября, правоохранителям поступило сообщение от диспетчера 03 о ножевом ранении в одной из квартир дома №17 в посёлке Цвылево. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили труп 29-летнего мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд задержал подозреваемого на месте происшествия по "горячим следам". Им оказался 38-летний собутыльник погибшего. Как удалось установить, он ударил приятеля ножом в область шеи в ходе ссоры.

С места преступления изъяты нож и следы рук. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что предполагаемого убийцу отца бывшего защитника "Зенита" задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV