Убийца семьи из Воронежской области впал в кому

Состояние преступника остается тяжелым.

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и расправе над женщиной и двумя детьми Виктор Мирской находится в коме. Такое заявление сделали журналисты в Telegram-канале 112. Состояние пациента врачи оценивают как крайне тяжелое. Они не исключают неблагоприятный прогноз.

Напомним, что трагедия произошла 16 сентября, когда утром Мирский убил 59-летнюю женщину и двух ее детей 9 и 15 лет. По данным Следственного комитета, причиной стал бытовой конфликт. Ранее мужчина поссорился с соседями из-за коровы. После этого житель региона отправился в Лиски, где подорвал вход в здание полицейского участка. Действия злоумышленника ранили одного представителя закона. В голень потерпевшего попал осколок.

Спустя некоторое время подозреваемый был пойман на территории Подгоренского района. При задержании он оказывал сопротивление, но получил ранение по касательной в голову.

Напавший на отдел МВД под Воронежем перед этим убил знакомую семью.

Фото: Piter.tv