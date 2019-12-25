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В Петербурге у "Камчатки" закрашивают граффити, посвященное Виктору Цою
Сегодня, 13:46
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге у "Камчатки" закрашивают граффити, посвященное Виктору Цою

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Рисунок создали к 30-й годовщине смерти музыканта, которая была 15 августа.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что у знаменитой "Камчатки" закрашивают граффити, посвященное Виктору Цою. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. 

Не знаю ЧП ли это, но доблестные ЖКХ опять закрашивают граффити. Теперь посвященное Цою у Камчатки.

очевидцы

Напомним, что этот рисунок создали к 30-й годовщине смерти музыканта, которая была 15 августа. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге установили памятник Виктору Цою.

Фото:Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/вк

Теги: виктор цой, виктор цой граффити, закрашивают граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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