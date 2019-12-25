В Петербурге у "Камчатки" закрашивают граффити, посвященное Виктору Цою

Рисунок создали к 30-й годовщине смерти музыканта, которая была 15 августа.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что у знаменитой "Камчатки" закрашивают граффити, посвященное Виктору Цою. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Не знаю ЧП ли это, но доблестные ЖКХ опять закрашивают граффити. Теперь посвященное Цою у Камчатки. очевидцы

Напомним, что этот рисунок создали к 30-й годовщине смерти музыканта, которая была 15 августа.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге установили памятник Виктору Цою.

Фото:Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/вк