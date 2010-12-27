У выборжан осталось десять дней, чтобы легализовать подключения к водоводам

"Водная амнистия", в ходе которой можно без штрафов узаконить несанкционированные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, продлится до 30 июня.

ГУП "Леноблводоканал" напоминает, что у жителей региона осталось десять дней, чтобы легализовать подключения к водоводам.

"Водная амнистия", в ходе которой можно без штрафов узаконить несанкционированные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, продлится до 30 июня.

С 1 июля собственников жилых домов, имеющих незаконные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, ждут отключения и штрафы. Несанкционированные подключения выявляются благодаря системе узлов учета и инспекции трубопроводов роботизированными системами телеинспекции, оснащенными видеокамерами. После 1 июля собственникам индивидуальных домов, у которых найдут нелегальные подключения, будет начислена плата за три года. Отключение и повторное подключение проводятся ГУП "Леноблводоканал" за счет потребителя.

За период с апреля по июнь 2019 года около 900 человек обратились в областной "Водоканал" с просьбой легализовать "врезки". Лидируют по обращениям Подпорожский, Выборгский и Лужский районы.

Чтобы принять участие в "Водной амнистии" необходимо обратиться в районное производственное управление областного водоканала до 30 июня 2019 года. Подробный список адресов и часов работы абонентских групп представлен на официальном сайте ГУП "Леноблводоканал".

по материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области