В Колпино мужчину подозревают в убийстве племянника. Он подбросил зарезанного парня к травмпункту

Мигрант зарезал парня в ходе ссоры.

Сотрудники петербургского следственного комитета задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве, сообщила пресс-служба структуры.

По информации следствия, подозреваемый в ночь на 25 ноября, будучи пьяным, в ходе ссоры несколько раз ударил ножом своего 28-летнего племянника. Резня произошла в доме №9 по улице Загородной. От полученных ранений потерпевший скончался некоторое время спустя.

Также, по данным АН "Оперативное прикрытие", своего зарезанного племянника мужчина около 4 часов утра принес к травмпункту на Павловской улице. Из тела убитого, лежащего на заботливо подложенном матрасе, торчал нож. Медики встретили 34-летнего мигранта рядом с трупом, мужчина представился дядей молодого человека и сказал, что обнаружил раненого племянника в Колпино, после чего на попутке довез его до больницы. Отмечается, что погибший парень является уроженцем города Новотроицк в Оренбургской области.

На данный момент решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Расследование дела продолжается.

Ранее житель Выборга найден в собственном доме с колото-резаным ранением живота.

Фото: pixabay