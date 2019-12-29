У входа в "Рок-остров" появился Данила Багров

Именно в этом магазине герой фильма "Брат" покупал диск "Наутилус Помпилиус".

На Кирочной, 8 появился портрет Данилы Багрова, встречающего гостей магазина "Рок-остров", сообщили в соцсетях.

Почти тридцать лет назад этот магазин был единственным в городе, где можно было приобрести редкие музыкальные пластинки и диски. Герой Сергея Бодрова несколько раз заходил в этот магазин в фильме "Брат". "Рок-остров", кстати, до сих пор работает.

Ранее мы сообщили, что выставка "Неизвестная блокада" открылась в Петербурге.

Фото: "Вконтакте" / "Анненкирхе. События и мероприятия".