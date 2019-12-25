У саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка родился детеныш

Родителями стали олени Рудольф и Резвая.

У саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка – пополнение, у животных родилась самочка. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга.

Родителями стали олени Рудольф и Резвая. Их детеныш появился на свет 10 июня и долго прятался от посетителей во внутреннем домике.

Теперь горожане смогут увидеть все семейство оленей. Не боятся показываться людям самец Рудольф, две самки – Резвая и Комета, а также малышка, которая недавно появилась на свет.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга