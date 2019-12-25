  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка родился детеныш
Сегодня, 10:35
109
mapero Добавить в Яндекс.Новости

У саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка родился детеныш

0 0

Родителями стали олени Рудольф и Резвая.

У саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка – пополнение, у животных родилась самочка. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга. 

Родителями стали олени Рудольф и Резвая. Их детеныш появился на свет 10 июня и долго прятался от посетителей во внутреннем домике.  

Теперь горожане смогут увидеть все семейство оленей. Не боятся показываться людям самец Рудольф, две самки – Резвая и Комета,  а также малышка, которая недавно появилась на свет.

Ранее на Piter.tv: в Приозерске спасатели вытащили двух собак из-под завалов заброшки.

Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: саблезубые олени
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии