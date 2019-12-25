  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге преподавателя академии мошенники лишили 2,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:29
65
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге преподавателя академии мошенники лишили 2,8 миллиона рублей

0 0

Женщина перевела деньги на "безопасные счета".

В Невском районе Петербурга пожилая женщина стала жертвой мошенников. Аферисты оставили без крупной суммы 61-летнюю преподавательницу Академии транспортных технологий. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 6 по 20 июля на ее телефон звонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил о подозрительных операциях на ее банковской карте и посоветовал перевести деньги на безопасный счет.

Педагог через банкомат перечислила 2 миллиона 830 тысяч рублей.

Несколько дней назад в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн за спасение дочери от уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии