В Петербурге преподавателя академии мошенники лишили 2,8 миллиона рублей

Женщина перевела деньги на "безопасные счета".

В Невском районе Петербурга пожилая женщина стала жертвой мошенников. Аферисты оставили без крупной суммы 61-летнюю преподавательницу Академии транспортных технологий. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 6 по 20 июля на ее телефон звонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил о подозрительных операциях на ее банковской карте и посоветовал перевести деньги на безопасный счет.



Педагог через банкомат перечислила 2 миллиона 830 тысяч рублей.

Несколько дней назад в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн за спасение дочери от уголовного дела.

Фото: Piter.tv