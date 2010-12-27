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У петербурженки украли "Мерседес" за 7 миллионов рублей
Сегодня, 13:44
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Rybka123

У петербурженки украли "Мерседес" за 7 миллионов рублей

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Правоохранители возбудили уголовное дело. 

В Курортном районе у петербурженки украли "Мерседес Бенс" голубого цвета за 7,1 млн рублей. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-слжубе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как стало известно, 37-летняя владелица оставила свою иномарку у дома 471  по Приморскому шоссе в поселке Комарово. Через 50 минут она вернулась на место, но автомобиля не было. Ущерб она оценила в 7,3 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. 

 

Ранее мы писали о смертельном ДТП на КАД, где иномарка "влетела" под фуру.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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