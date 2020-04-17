Прокуратура изъяла незаконно ввезенного в Петербург львёнка

Животное переехало в реабилитационный центр "Велес".

У петербуржца после проверки изъяли маленького львенка, с которым мужчина проживал в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. По их данным, он привез животное в Россию незаконно.

Сейчас животное находится в карантинном центре для диких животных "Велес". Волонтеры сообщили, что новую жительницу их организации зовут Кира, сейчас она хорошо себя чувствует. Ветеринары осматривают животное, чтобы вовремя определить у него возможные проблемы со здоровьем.

По словам владельца львенка, зверю чуть больше года. Также он предоставил документы, подтверждающие эту информацию. Однако эксперты полагают, что Кире не больше шести месяцев. Если предположения специалистов окажутся верными, то владелец животного попадет под закон о запрете содержания диких животных в неволе, который как раз вступил в силу 1 января 2020 года.

Сейчас владельца ждет административная ответственность. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства покупки и перевозки животного в Россию.

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Фото: Пресс-служба управления Росприроднадзора