У петербуржца угнали Doodge Caliber после обслуживания у автоэлектрика

Пострадавший не исключает причастности мастера к происшествию.

Житель Приморского района Санкт-Петербурга лишился иномарки Doodge Caliber в ночь с 2 на 3 февраля. Потерпевший оценивает стоимость украденного автомобиля в 500 000 рублей. Мужчина не исключает, что к похищению транспортного средства причастен автоэлектрик, которого сам потерпевший нашёл на одном из сервисов онлайн-объявлений.

Как стало известно Piter.TV, накануне происшествия иномарка перестала заводиться. Владелец машины нашел в Интернете человека, который представился Андреем и называл себя автоэлектриком. В период с 28 января по 2 февраля мастер занимался ремонтом автомобиля, за что получал соответствующие вознаграждения. Помимо этого хозяин транспортного средства передавал работнику ключи от иномарки.

Спустя несколько часов после очередного ремонта Doodge Caliber исчез. Заявитель просит установить личность похитителя и привлечь злоумышленника к ответственности.

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Фото: Piter.TV