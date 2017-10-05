У петербургской семьи в турфирме украли паспорта

Семья Байковых доверила свой отдых петербургской турфирме и вместо солнечного отпуска в Испании получила сомнительный отель в русском поселке Лоо. Почему произошла такая подмена – смотрите в сюжете Piter.TV.

Ирина Байкова вместе с супругом обратились в турфирму "За путевкой.РФ". Семейная пара оплатила выбранный тур и отдаа все необходимые для визы документы. И все бы хорошо, если бы за несколько дней до вылета не стало известно, что визы не сделаны, а сотрудница, оформляющая путевки, вдруг исчезла вместе с загранпаспортами Байковых. Оправдывая свой промах, "За путевкой.РФ" рассказали Ирине, что также пострадали от "горе-сотрудницы": вместе с документами из офиса фирмы пропала и некая сумма денег.

Семья была вынуждена поменять планы на отпуск и отправиться отдыхать на русский юг. По словам героини, отдых, предложенный взамен, был испорчен: к сомнительному спектру услуг прибавилось семейное отравление входящими в тур ужинами.

Когда Байковы вернулись – паспорта чудом нашлись у сотрудницы, которая якобы забыла их в своей сумочке. А вот зачем помимо паспортов девушка захватила с собой в ту же сумочку денежные средства турфирмы – история умалчивает.

Сейчас дело передано следователям, но как говорит Ирина, им никто не звонит и не сообщает о его продвижении. На данный момент семья Байковых даже не знает, заведено ли уголовоное дело по краже паспортов. Турфирма компенсировать испорченный отдых и моральный ущерб на данный момент отказывается.

Чтобы уточнить эти вопросы, наши корреспонденты позвонили в 44 отдел полиции, куда обращалась потерпевшая, но никакой информации не получили. Само же руководство турфирмы на связь выходить отказывается. Никаких комментариев по ситуации с украденными паспортами "За путевкой.РФ" давать не стала.

На сайте "турправда" среди отзывов Piter.TV нашло еще несколько таких же историй. Как оказалось, похожая ситуация уже происходила в 2015 году, когда эта же сотрудница не отдала ваучеры другому клиенту турфирмы, объяснив это тем, что ее муж украл у неё деньги и сбежал с ваучерами.

Пока идёт разбирательство, семья Байковых все же надеется, что турфирма пойдёт навстречу и компенсирует нанесенный ущерб.

Видео: Piter.TV

Юлия Хлебникова, Дарья Молчанова