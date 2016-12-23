У академии следственного комитета в Петербурге ночью тушили пожар

На территории особняка загорелась бытовка.

Вечером 24 сентября пожарные ликвидировали пламя рядом с памятником, построенном в середине 17 века. На территории особняка, в котором находится академия следственного комитета, горела бытовка. Дощатый объект полностью уничтожен. Само историческое здание не повреждено.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы в 22.52. Спасателей направили по адресу набережная реки Мойки, 95. Огонь удалось потушить силами 15 человек личного состава ГУ МЧС. После пожара бытовку с площадью 18 квадратных метров пришлось разобрать. Пламя ликвидировали к 00:11 ночи. Сведений о пострадавших нет.

Отметим, что ранее в особняке находилась Александровская военно-юридическая академия.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сосновом Бору произошел сильный пожар в заброшенном здании.

Фото: Piter.tv