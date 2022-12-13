У петербургской пенсионерки выманили 4,7 млн рублей

Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Жительница Василеостровского района перевела мошенникам 4,7 млн рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Звонивший мужчина сказал 69-летней пенсионерке, что ее денежные средства находятся под угрозой. Для обеспечения их сохранности он вынудил женщину перевести крупную сумму на безопасный счет.

Как отметили "Невские Новости", заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", злоумышленника сейчас ищут.

До этого в Петербурге задержали лжесантехников, которые выманивали деньги у пожилых граждан.

Фото: Piter.TV