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У обанкротившегося перевозчика в Ленобласти угнали спетехнику
Сегодня, 12:15
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У обанкротившегося перевозчика в Ленобласти угнали спетехнику

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Шесть тягачей, два грузовика и два экскаватора украли ночью в Сосновом бору.

Полиция Соснового Бора расследует обстоятельства кражи, произошедшей в ночь со 2 на 3 июня. Два грузовых автомобиля КамАЗ, шесть тягачей Volvo и два колесных экскаватора исчезли со стоянки в Сосновом Бору. О пропаже спецтехники заявил представитель собственника, обратившийся в отделение полиции. 

Исчезновение крупногабаритной техники обнаружилось в районе трех часов ночи, последний раз на стоянке все десять машин видели 2 июня около десяти часов вечера. По предварительной информации, собственником является фирма-перевочик, в отношении которой осуществляются процедуры, применяемые в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Обстоятельства исчезновения спецтехники выясняются полицией. 

Ранее полицейские раскрыли похищение КАМАЗа в Тосненском районе.

Фото: Pixabay

Теги: кража, криминал, ленобласть, сосновый бор, спецтехника, угон
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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