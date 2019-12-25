У обанкротившегося перевозчика в Ленобласти угнали спетехнику

Шесть тягачей, два грузовика и два экскаватора украли ночью в Сосновом бору.

Полиция Соснового Бора расследует обстоятельства кражи, произошедшей в ночь со 2 на 3 июня. Два грузовых автомобиля КамАЗ, шесть тягачей Volvo и два колесных экскаватора исчезли со стоянки в Сосновом Бору. О пропаже спецтехники заявил представитель собственника, обратившийся в отделение полиции.

Исчезновение крупногабаритной техники обнаружилось в районе трех часов ночи, последний раз на стоянке все десять машин видели 2 июня около десяти часов вечера. По предварительной информации, собственником является фирма-перевочик, в отношении которой осуществляются процедуры, применяемые в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Обстоятельства исчезновения спецтехники выясняются полицией.

Ранее полицейские раскрыли похищение КАМАЗа в Тосненском районе.

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