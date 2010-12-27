Набросок сделали на салфетке.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что у музея Иосифа Бродского в Петербурге появился логотип. Об этом сообщил управляющий партнер музея Максим Левченко в своем Facebook.

По словам Левченко, они с командой долго размышляли над логотипом для музея "Полторы комнаты" . В итоге решение внезапно "пришло за минуту", эскиз нарисовали на салфетке. Теперь логотипом музея является изображение плана квартиры писателя из проектно-инвентаризационного бюро.

Напомним, что название музея происходит от одноименного эссе, в котором Иосиф Бродский рассказывал о жизни в этой квартире со своей семьей.

Ранее мы сообщали о том, что СКК "Петербургский" обжаловал взыскание с него 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес.

Фото:facebook.com/Максим Левченко