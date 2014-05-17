У муниципалов Петербурга отнимут полномочия по уборке шести районов

Уборку в них посчитали некачественной.

Петербургские депутаты начали рассматривать законопроект, согласно которому муниципальным образованиям 6 районов запретят проводить уборку и санитарную очистку территорий. Заседание прошло 1 июня в Мариинском дворце.

Информация об инициативе появилась еще в марте. Речь идет об МО в Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Пушкинском районах. Конкретные муниципальные образования представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко называть не стал. По его словам, власти недовольны уборкой по итогам минувшей зимы. Спикер парламента Александр Бельский указал на то, что контракты должна проверить прокуратура.

Ожидается, что изменения вступят силу со следующего года.

Фото: Piter.tv