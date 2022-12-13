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У моста через Волхов в Киришах начали обустраивать проезжую часть
Сегодня, 22:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

У моста через Волхов в Киришах начали обустраивать проезжую часть

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Сейчас специалисты монтируют арматурный каркас и бетонную опалубку на пешеходной и проезжей частей моста.

В Ленобласти в городе Кириши строители начали обустраивать проезжую часть у нового моста через реку Волхов. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Сейчас специалисты монтируют арматурный каркас и бетонную опалубку на пешеходной и проезжей частей моста. Во второй половине 2023 года будут укладывать асфальт. Планируется, что движение откроют в 2024 году – раньше контрактных сроков.

Ранее ночью 10 марта в Петербурге начнутся технологические разводки мостов. Вплоть до открытия навигации 10 апреля разводки мостов будут осуществляться почти каждую ночь.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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