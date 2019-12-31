У моста Бетанкура Rolls-Royce снес дорожный знак

Хозяин авто сразу снял номера.

В Петербурге днем 31 декабря произошла авария с участием дорогой иномарки, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла под мостом Бетанкура. Там Rolls-Royce снес дорожный знак.

Автомобилисты, проезжающие мимо места происшествия, предполагают, что иномарка не вписалась в поворот со среднего или левого ряда.

Очевидцы отмечают, что хозяин автомобиля сразу снял со своей машины номера.

Ранее на Piter.TV: из-за скользкой дороги на КАД "раскидало" четыре легковушки.

Видео, фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"