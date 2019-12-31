Из-за скользкой дороги на КАД "раскидало" четыре легковушки

Сразу несколько авария произошло в ночь на 31 декабря.

В Петербурге на КАД в ночь на 31 декабря произошло несколько аварий, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах с места происшествия видно, что четыре автомобиля "раскидало" вдоль дороги на довольно приличном расстоянии. Легковушки не получили серьезных повреждений, но настроение водители друг другу подпортили.

По словам автомобилиста, снявшего ДТП на видео, причиной стало то, что "асфальт резко покрылся льдом". Из-за этого водители не справились с управлением и столкнулись.

Ранее на Piter.TV: в аварии на Дунайском проспекте пострадал четырехлетний мальчик.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"