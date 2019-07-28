У деревни Дубочки тепловоз помял иномарку

ДТП случилось на железнодорожном переезде.

Вечером 28 июля у деревни Дубочки в Ломоносовском районе Ленобласти произошла авария с участием тепловоза и легковушки, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На переезде через железную дорогу тепловоз вытолкнул автомобиль "Мазда" на обочину. Иномарка получила не сильные повреждения. Очевидцы прислали видео, на котором видно, как тепловоз сам же вытаскивает автомобиль с обочины.

В результате происшествия пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии в Ленобласти погибли четыре человека.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"