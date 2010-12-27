У берегов Нью-Йорка в океан рухнул вертолет

В Нью-Йорке у побережья Лонг-Айленда потерпел крушение легкий многоцелевой вертолет Robinson R44

Легкий вертолет, на борту которого находилось трое людей, потерпел крушение у побережья острова Лонг-Айленд в Нью-Йорке. Пилоту пришлось экстренно приводнится в 800 мерах от берега и дать сигнал об экстренной ситуации.

Сообщается, что тревожный сигнал поступил незадолго до экстренного приземления. Пассажиры самолета оказались в воде, у всех были спасательные жилеты. Никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Недавно в американском штате Аризона самолет упал на территории местного гольф-клуба. В результате происшествия два человека погибли.