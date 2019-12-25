У Юнтоловского заказника ликвидировали утечку газа

В конце сентября вблизи детской поликлиники прорвало трубу с кипятком.

Вечером во вторник, 8 октября, сотрудники "ПетербургГаза" устранили утечку газа на улице Оптиков, 54. О проблеме стало известно 3 октября, когда были взяты пробы, показавшие повышенный уровень метана. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты обнаружили загазованность на контрольной трубке газопровода высокого давления. Для устранения утечки был откопан шурф, закрыты задвижки, проводится снижение давления.

В конце сентября вблизи детской поликлиники прорвало трубу с кипятком. Из-за холодной погоды и горячей воды в воздух начал подниматься пар. Аварийно-ремонтные бригады "Теплосети" оперативно прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, отключили ненадежный участок трубопровода и начали ремонт, который завершился в течение дня.

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Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга