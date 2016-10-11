У Смольного задержали мужчину с ножом, газовым баллончиком и респиратором

Подозрительного мужчину задержали со странным набором вещей около Смольного.

У Смольного собора на площади Пролетарской диктатуры днем 5 ноября полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили петарды, газовый баллончик и нож.

Помимо опасных веществ и орудий неизвестный петербуржец взял с собой респираторную маску и аптечку. Так странный набор заинтересовал правоохранительные органы. После обыска мужчину увели представители закона.

Напомним, что в городе объявлено усиление. Наряды ОМОНа собрались около Смольного. Также дежурят несколько автозаков. Сотрудники служб готовы пресекать возможные беспорядки на улицах. Такие меры вызваны действиями представителей движения “Артподготовка”, которое было запрещено в России с 26 октября 2017 года. Сегодня ее сторонники планировали “устроить революцию” в некоторых городах России.