У Селиваново загорелся рейсовый автобус

Пострадавших нет, все пассажиры отправлены в Петербург.

В понедельник, 3 января, в районе Селиваново загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел днем, о причинах возгорания неизвестно. Как сообщает "78.ru", волховская городская прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.

Сообщается, что пострадавших нет, все пассажиры отправлены в Петербург. В комментариях под публикацией жители уточняют, что к автобусу уже приехала пожарная машина. По словам очевидцев, этот автобус выезжает из Лодейного Поля в 10:45.

Ранее в деревне Осельки эвакуировали 30 человек из горящего дома. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наташа Аристова

