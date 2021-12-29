У Селиваново загорелся рейсовый автобус

В понедельник, 3 января, в районе Селиваново загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел днем, о причинах возгорания неизвестно. Как сообщает "78.ru", волховская городская прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.
Сообщается, что пострадавших нет, все пассажиры отправлены в Петербург. В комментариях под публикацией жители уточняют, что к автобусу уже приехала пожарная машина. По словам очевидцев, этот автобус выезжает из Лодейного Поля в 10:45.
Ранее в деревне Осельки эвакуировали 30 человек из горящего дома. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наташа Аристова
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