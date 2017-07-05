Материалы находятся на рассмотрении в Следственном комитете.

У Покровской больницы в Петербурге нашли тело пациента, который проходил лечение на седьмом этаже медучреждения. Об этом 19 июня сообщил портал "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Погибшему мужчине было 42 года. Материалы о происшествии переданы в следственные органы, проводится проверка.

В пресс-службе больницы заявили, что не имеют права комментировать случившееся. В прокуратуре Петербурга добавили, что надзорное ведомство пока не начало проверку медучреждения.

Из районной больницы города Луга сбежал пациент, переносящий коронавирусную инфекцию. Ночью 18 июня из госпиталя без разрешения медиков ушел 44-летний житель поселка Городок. До этого мужчина находился в приемном покое. Правоохранители ведут поиски пропавшего.

Фото: Piter.tv