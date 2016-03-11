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У Гудкова в квартире нашли боевые патроны и снаряд
Сегодня, 11:46
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У Гудкова в квартире нашли боевые патроны и снаряд

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В квартире экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова нашли боевые патроны и снаряд при обыске. Информация об этом 2 июня появилась в телеграм-канале LIFE SHOT.

В сообщении говорится, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.

Как сообщает в своем телеграм-канале РЕН.ТВ, у Дмитрия Гудкова и его отца было изъято порядка 50 патронов от пистолета Макарова. 

Ранее мы писали, что Дмитрия Гудкова задержали из-за неуплаты долгов по аренде. Вместе с Гудковым была задержана его тетя.

Фото: pixabay

Теги: боевые патроны, задержание дмитрия гудкова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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