У Гудкова в квартире нашли боевые патроны и снаряд

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В квартире экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова нашли боевые патроны и снаряд при обыске. Информация об этом 2 июня появилась в телеграм-канале LIFE SHOT.

В сообщении говорится, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.

Как сообщает в своем телеграм-канале РЕН.ТВ, у Дмитрия Гудкова и его отца было изъято порядка 50 патронов от пистолета Макарова.

Ранее мы писали, что Дмитрия Гудкова задержали из-за неуплаты долгов по аренде. Вместе с Гудковым была задержана его тетя.

Фото: pixabay